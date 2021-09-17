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Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

17.09.2021 17:33

Antalya'da site sokak köpeğini beslediklerini besledikleri için komşularının saldırısına uğrayan Hilal ve Mehmet Ali Başaslan çiftine yönelik saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki tarafın uzun süre dkavga ettiği gözüküyor.

Antalya'da ikamet eden Hilal ve Mehmet Ali Başaslan çifti, site içerisinde sokak köpeği besledikleri gerekçesiyle komşularıyla tartışma yaşamış ve sonrasında palalı saldırıya uğramıştı. Çifte yönelik saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı.

6'NCI KATTAN CAM ATILDI

Geçen çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki bir sitede Hilal ve Mehmet Başaslan çifti bir süredir ailesi ve akrabalarıyla birlikte site içerisindeki sokak köpeklerini besliyordu. Köpeklerden rahatsız olan site sakinlerinden bazıları ile Başaslan ailesi arasında tartışma yaşandı. İsimleri henüz bilinmeyen komşuları, iddiaya göre geçen günlerde Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonucunda taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

AYNI KONU YÜZÜNDEN YİNE TARTIŞTILAR

Çarşamba günü akşam saatlerinde ise Başaslan ailesi ve komşular arasında aynı konudan yine tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli kişiler ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı. Saldırı anı aile tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Hilal Başaslan ise kendilerine pala ve sopa ile saldıranların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saldırıda Mehmet Ali Başaslan'ın burnunda kırık ve vücudunun farklı yerlerinde darp sonucu yaralanmalar oluştu. Olayla ilgili 5 saldırgan gözaltına alındı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Palalı ve sopalı saldırı öncesine ait aynı sitede çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ise olayın yaşandığı sokakta bulunan Başaslan ailesiyle, binadaki kişilerin uzun süre birbirlerine küfür ve hakaretler ettiği duyuldu.

Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Antalya'daki palalı kavgadan yeni görüntüler! Korku dolu anlar kameralara yansıdı
Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Konyaaltı, Saldırı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpeği besledikleri için saldırıya uğrayan kişilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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