Yaşlı kadının elini ısıran sokak köpeği, 2 gün süren uğraşlar sonucu yakaladı - Son Dakika
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Yaşlı kadının elini ısıran sokak köpeği, 2 gün süren uğraşlar sonucu yakaladı

10.06.2023 12:19

Mersin'de sokak köpeği, Koyunca Mahallesi Cezaevi sokakta 77 yaşındaki Neriman Özgür'e saldırıp elinden yaraladı. Yaralı kadının tedavisi yapılırken kangal cinsi sokak köpeği ekiplerin uzun uğraşları sonucu yakalandı. Köpeğin daha önce aynı sokakta oturan bir başka kadına da saldırdığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köpeği yakalamak için 2 gün uğraştı ve yakalanan köpek barınağa götürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Koyunca Mahallesi Cezaevi sokakta gezinen kangal cinsi sokak köpeği, 77 yaşındaki Neriman Özgür'e saldırdı. Elinden ısırılan kadını köpekten komşuları kurtararak hastaneye gönderdi.

DAHA ÖNCE BİR KADINA DAHA SALDIRMIŞ

Hastanede tedavisi yapılan yaşlı kadın taburcu edilerek evine döndü. Bir süredir mahallede gezinen köpeğin daha önce aynı sokakta oturan bir başka kadına saldırdığı öğrenildi.

Yaşlı kadını hastanelik eden sokak köpeği, ekipleri de canından bezdirdi! Yakalamaları 2 gün sürdü

BELEDİYEYE SESLENDİ

Köpeğin kendine saldırdığını anlatan Neriman Özgür, çok korktuğunu ifade etti. Olayla ilgili bilgi veren yaşlı kadının oğlu Arif Özgür, "Sokakta gezen Kangal cinsi köpeğin saldırması sonucu annem yaralandı. Annem hastaneye götürüldü, acildeki doktor gerekli müdahaleyi yaptı, ilaç verdi" dedi. Aynı köpeğin daha önce komşularından birine de saldırdığını aktaran Özgür, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu köpeğin götürülmesini isteyerek, Erdemli'nin de sokak köpeklerinden arındırılmasını talep etti.

Yaşlı kadını hastanelik eden sokak köpeği, ekipleri de canından bezdirdi! Yakalamaları 2 gün sürdü

KÖPEĞİ YAKALAMAK İÇİN 2 GÜN UĞRAŞTILAR

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de, köpeği yakalamak için 2 gün uğraştı. Bir kaç defa aparat aracılığı ile yakalanan ancak kurtulan köpek daha sonra veteriner gözetiminde yakalandı ve ekipler tarafından barınağa götürüldü.

Yaşlı kadını hastanelik eden sokak köpeği, ekipleri de canından bezdirdi! Yakalamaları 2 gün sürdü
Kaynak: İHA
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yaşlı kadının elini ısıran sokak köpeği, 2 gün süren uğraşlar sonucu yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı kadının elini ısıran sokak köpeği, 2 gün süren uğraşlar sonucu yakaladı - Son Dakika
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