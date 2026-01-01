Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı - Son Dakika
Okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırdığı Davut yaralandı

01.01.2026 16:53
Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan dönen 8 yaşındaki Davut Elhamut, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Elhamut kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 1'inci sınıf öğrencisi Davut Elhamut (8), hastanede tedaviye alındı.

OKUL ÇIKIŞI SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRDI

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Davut Elhamut, okul çıkışı eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Elhamut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

"GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR ÇOCUĞA DAHA SALDIRDILAR"

Davut Elhamut'un ağabeyi Abdu Elhamut (17), "Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış. Durumu ilk gün ağırdı, hayati tehlikeyi atlattı. 'Ameliyat olması gerekiyor' denildi. Oturduğumuz semtte çok fazla başıboş sokak köpeği bulunuyor. Şikayette bulunduk. Yarısı toplandı yarısı ise burada kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğa daha saldırdılar. Giden gelene saldırıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • TC Umut Şentürk TC Umut Şentürk:
    Koylerdeki cocuklar ne yapsın.cocuklara sopayla gezmeyi ogretsinler.hayvanlarda kısırlasacak yerinde yasayacak tok ve kısır olsa k8ms3ye zararı olmaz.is bilmez belediyelerin faturasını hayvana kesemezler.herkes isini yapacak. 11 73 Yanıtla
    232442Ry 232442Ry:
    senin çocuğunu öyle parcalasa yine aynı yorumu yaparmiydın 65 7
  • 78908900 78908900:
    Hayvanların yeri sokak değildir,önce insanları sevin hayvan sevğisi zaten gelir . 56 8 Yanıtla
  • yalçın balta yalçın balta:
    Çocuklarını bu durumlara düşüren Anne babaya yazıklar olsun bu yaşta bu çocuklar sokaklarda artık gezmemeli çünkü o devirler artık bitti 10 33 Yanıtla
    232442Ry 232442Ry:
    sen yazıyı okumuyormusun çocuk okuldan geliyor. cok acıyan varsa sahiplenip evinde baksın. parçalanmış yazık gunah. 37 3
    selman çakır selman çakır:
    yorum yapmayayım dedim ama bu yazıya yapmazsam olmazdı hayırdır kardeş senin çocuğun yokmu sokakta gezen oynayan okula giden ne yapalım çocukları okula falan göndermeyip sokağa salmayalım evemi hapsedelim senin gibi düşünenler yüzünden 0 0
  • 1234 1234:
    hani toplanmişti köpekler hepsi dalga dubara bu işlerin 36 3 Yanıtla
  • Alper1 Alper1:
    belediye görevlileri derhal tutuklanmalı 24 8 Yanıtla
