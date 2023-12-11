Başıboş köpekleri değil, parçaladıkları Tunahan\'da kabahat buldu: Köpekler dışında herkes suçlu

Ankara'da başıboş köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın yoğun bakım servisindeki yaşam savaşı devam ederken, bir hayvansever kadın, suçu köpeklerde değil çocuklarda buldu. Kadın yaptığı paylaşımda, "Gün ışımadan çocuğunuzu ne cesaretle tek başına gönderiyorsunuz? Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, Diyorlar ki 'Köpekler bize saldırdı.' Önce sizin çocuklarınız saldırıyor o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun. Burada köpekler dışında herkes suçlu. Köpeklerin hiçbir suçu yok." ifadelerini kullandı.

Tunahan Yılmaz

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçtiğimiz günlerde, 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Yılmaz'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, bir hayvansever kadın sosyal medyada yaptığı paylaşımda suçun köpeklerde değil çocukta olduğunu savundu.

"ÖNCE SİZİN ÇOCUKLARINIZ SALDIRIYOR KÖPEKLERE"

Çocukların köpekleri sinirlendirdiğini belirten kadın, köpek dışındaki herkesin suçlu olduğunu kaydetti. Hayvansever kadın şunları söyledi: "Yolda defalarca gördüm, her gün orada besleme yapıyorum. Çocuklar köpekleri sinirlendiriyorlar, sonra diyorlar ki köpekler bize saldırdı. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın, dürüst olun.

"NE CESARETLE ÇOCUKLARINIZI TEK BAŞINIZA GÖNDERİYORSUNUZ?"

Peki ben bu aileye soruyorum: Siz gün ışımadan 9-10 yaşındaki çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bile bile tek başına gönderiyorsunuz? Ne cesaretle kardeşim.

"KÖPEKLER DIŞINDA HERKES SUÇLU"

Burada köpekler dışında herkes suçlu. Köpeklerin hiçbir suçu yok. Köpekler gün ışıyana kadar bölgesini korur. Gün ışımadığı için oradan geçen canlıyı tehdit olarak görüyor. O çocuk da karanlıkta okula gittiği için böyle oldu. Bu köpekleri siz bu hale getirdiniz. Ve biz yaşadığımız sürece beslemeye devam edeceğiz. Kimse kusura bakmasın. Aç hayvan beslenmez mi ya. Siz insan değilsiniz, vicdansızsınız. Biz de mi vicdansız olalım. Sokakta köpek olur mu diyorlar. Sokakta köpek olmaz diyorsan al evinde bak o zaman! Hayvan düşmanı sana diyorum. Biz köpeklerin sokakta mutlu olduğunu biliyoruz, o yüzden sokakta besliyoruz.