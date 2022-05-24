Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandı

24.05.2022 13:23
Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 78 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 78 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 78 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 140 kilogram eroin, 125 kilo kimyasallar, 5 kilo kokain, 2 kilo skunk, bin 831 kök kenevir bitkisi, 212 bin adet captagon, 425 kilo esrar, 3 bin adet ecstasy, 3 kilo bonzai, 222 kilo metamfetamin, 75 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika


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