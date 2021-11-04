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Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu - Son Dakika

Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu

04.11.2021 01:03

Kırıkkale'de yaşanan olayda bir şahıs, kavga ettiği amcasını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi 1300. Sokakta gece saatlerinde meydana gelen olayda, Selçuk Z. isimli şahıs, husumetli olduğu amcası Menderes Z. (48) ile önce sözlü tartışma yaşadı. Kavganın büyümesiyle yeğen Selçuk Z, tabancayla ateş açması sonucu amcası Menderes Z'nin sol dizinden vurarak yaraladı. Selçuk Z, olayın ardından aracıyla kaçarak kayıplara karıştı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Menderes Z, ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Menderes Z'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokakta yaptığı tahkikatta 1 adet tabancaya ait boş kovan buldu. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli şahıs Selçuk Z'nin yakalanması için arama çalışması başlattı.

Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu
Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu
Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu

Kırıkkale, Selçuk, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında aile dehşeti! Kavga ettiği amcasını tabancayla vurdu - Son Dakika


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