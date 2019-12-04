Sokak ortasında eşinden şiddet gören kadın evine döndü

GAZİANTEP'te, sokak ortasında, kızının gözü önünde eşi Emrah Ç. tarafından darbedilen Büşra Ç., evine döndü. Büşra Ç.'nin annesi Nilgün Kesin, kızının İstanbul'dan Gaziantep'e geldikten sonra bir anda fikir değiştirerek, evine döndüğünü söyledi.

8 Şubat Mahallesi'nde 15 Kasım'da meydana gelen olayda, Emrah Ç. evde tartıştığı, ardından sokağa çıkan 8 yıllık eşi ve 3 çocuk annesi olan Büşra Ç.'yi oturduğu kaldırımda, küçük kızlarının gözü önünde tekme, tokat dövdü. Şiddet mağduru genç kadın, olayın ardından ailesinin yaşadığı İstanbul'a gitti. Sokak ortasında yaşanan bu olayın bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis, Emrah Ç.'yi evinde gözaltına aldı. İfadesi alınan Emrah Ç., önce serbest bırakıldı, ardından bir süre sonra tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÇOCUKLARINI ALMAK İÇİN GELMİŞTİ, FİKİR DEĞİŞTİRDİ'

Yaşadığı şiddet olayının ardından İstanbul'da yaşayan ailesinin yanına giden Büşra Ç., çocuklarını almak için tekrar Gaziantep'e geldi.

Merveşehir Polis Merkezi'ne götürülen Büşra Ç., emniyette ifade verdikten sonra karakol önünde bekleyen annesi Nilgün Keskin 'e tekrar evine dönme kararı aldığını bildirdi.

Anne Nilgün Kesin, kızının neden fikir değiştirdiğini bilmediğini belirterek, "Kızım olayın ardından İstanbul'a yanımıza geldi. Bir süre sonra çocuklarını da yanına almak istediğini söyledi. Birlikte Gaziantep'e geldik. Emniyete ifade vermeye de beraber gittik. Kızım ifade verdikten sonra fikir değiştirdi. Evine geri dönmek istediğini söyledi. Neden fikir değiştirdiğini bilmiyorum. Bana 'Belki sonra çocuklarımı alıp gelirim' dedi" diye konuştu.

Büşra Ç.'nin eşinden ayrılmış olan babası Fikret Kumru ise olayla ilgili detaylı bilgisi olmadığını söyleyerek, "Bildiğim kadarıyla kızım annesi ile birlikte çocuklarını almaya gitti. Orada ne konuştular, ne yaptılar bilmiyorum. Orada kalıp evine dönmeye karar vermiş" dedi.

Öte yandan Büşra Ç.'nin Gaziantep Adliyesi'ne giderek, kocasının serbest bırakılması ve ziyaret için müracaatta bulunacağı öğrenildi.