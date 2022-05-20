Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

20.05.2022 20:14

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı.

Kocaeli'de iki grup arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı olay sonrası vatandaşların feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Gölcük ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi 4429 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada Osman A. (36), eşi Hanife A. ve kardeşi Ömer A. silahla vurularak, İsmail S. de bıçaklanarak yaralandı. Yaralanan kişiler kanlar içinde kalırken, sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman A. hayatını kaybetti. Hanife A., Ömer A. ve İsmail S.'nin de tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik - Enes Azmak - İHA)

Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında silahlı bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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