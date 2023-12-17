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Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme - Son Dakika
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Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme

Sokakta mikrofon uzatılan bir vatandaşın ülkedeki ekonomik durumun nasıl olduğuna yönelik soruya verdiği yanıt kısa sürede gündem oldu. Türkiye'nin asıl probleminin iktisadi değil sosyal çürüme olduğuna vurgu yapan kadın, ekonominin düzelebileceğini ama insanlarda yaşanan etik kaybının zamanla toparlanamayacağını, ülke olarak yaşam felsefesinin yok olduğunu savundu.

17.12.2023 - 13:48,  Güncelleme: 13:53
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Sokak röportajında muhabirin "Durumlar nasıl geçinebiliyor musunuz?" sorusuna "Bilinen bir şey sorulur mu. Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence" yanıtını veren kadın kısa sürede gündem oldu.

EKONOMİYLE İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ YANIT SES GETİRDİ

Sokak Gazetesi'ne konuşan vatandaş Türkiye'de sosyal çürümenin başladığını söyledi. Sokak röportajında konuşan vatandaş, muhabirin "Durumlar nasıl geçinebiliyor musunuz" sorusuna "Bilinen bir şey sorulur mu. Bence Türkiye'nin başka bir geçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi bir gerçeklik değil, sosyal çürüme var bence" diyerek dünyada ekonominin zaman içerisinde düzelebileceğini savundu. Asıl problemin sosyal çürüme olduğunu söyleyen vatandaş, Türkiye'nin artık bir Güney Amerika ülkesine döndüğünü savundu.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'DE SOSYAL ÇÜRÜME VAR"

O röportajında vatandaş şunları söyledi; "Yani bilinen bir şey sorulur mu? Bence Türkiye'nin başka bir gerçekliği var. Bu gerçeklik iktisadi gerçeklik değil, sosyal çürüme var şu anda Türkiye'de. Dünya tarihi iktisadi olarak her zaman toparlandı. Bir sürü krizler görüldü. Ekonomi her zaman toparlanır, kapital kendini yok etmez ama sosyal çürümeyi de düzeltemezsiniz. Şu anda Türkiye'de sosyal çürüme var. Bunun düzelmesi için çok zor, çok zor dönüşü olmayan bir yerdeyiz.

Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme

"GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ OLMAYA BAŞLADIK"

Evet sosyal çürüme şu etik denen şeyin yok olması, etik yaşam felsefesi demek. Türkiye'de yaşam felsefesi kalmadı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim, yani Türk edebiyatını, Türk sinemasını, Türk tiyatrosunu düşünün. Bu edebiyatta bu tiyatroda, sanatta hiçbir şekilde yazında ve düşün de hiçbir zaman için göçmen kültürü, mülteci kültürü ya da mafya ya da işte kara para aklama gibi kavramlar olmazdı. Ama şu anda biz yavaş yavaş kültürel anlamda bütün ortaya çıkacak yapıtlarda bu kavramlarla karşılaşmaya başlayacağız. Sosyal çürüme bu demek başka bir toplum olduk. Biz Güney Amerika ülkesi değildik ama Güney Amerika ülkesi olmaya başladık. Çok tuhaf değil mi?

"SOSYAL ÇÜRÜME DAHA DA DİBE VURACAK"

Burası tamamen buradaki sosyo-kültürel yapıdan öte. Bence dünyadaki dengelerin de etkisi var. Bunda coğrafi olarak riskli bir bölgedeyiz. Bunu muhakkak başka faktörler de sadece buradaki faktörler değil, başka faktörlerle birlikte at başı giden güçlü bir şey var. Burada önceden dıştaki faktörler daha etkindi. Son 10 senedir herhalde içerideki faktörlerle dış faktörler eş at başı gidiyor. Bence sosyal çürüme daha da dibe vuracak.

Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye\'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme
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Güney Amerika, Ekonomi, Türkiye, Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sokak röportajına damga vuran kadın: Türkiye'nin asıl problemi iktisadi değil sosyal çürüme - Son Dakika
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