Sokak satıcılarının mallarına el konularak imha edilecek - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pazar yeri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konularak imha edilecek.



Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, tüm dünyayı saran salgın hastalık korona virüsüne pazarcı esnafı olarak tedbirleri alacaklarını belirtti. Başkan Abdullah Koç, halkın sağlığını ön planda tutarak hijyenik koşullarda satış yapılması gerektiğini vurgulayarak, pazar seri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konulacağını ve imha edileceğini ifade etti. - KIRKLARELİ