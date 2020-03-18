Son Dakika › Güncel › Sokak satıcılarının mallarına el konularak imha edilecek - Son Dakika
Sokak satıcılarının mallarına el konularak imha edilecek
6 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pazar yeri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konularak imha edilecek.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde pazar yeri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konularak imha edilecek.
Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, tüm dünyayı saran salgın hastalık korona virüsüne pazarcı esnafı olarak tedbirleri alacaklarını belirtti. Başkan Abdullah Koç, halkın sağlığını ön planda tutarak hijyenik koşullarda satış yapılması gerektiğini vurgulayarak, pazar seri ve semt merkezi dışında sokak ve yollarda satış yapan pazarcı esnafının mallarına el konulacağını ve imha edileceğini ifade etti. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:19 Kaynak: İHA
Son Dakika Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız