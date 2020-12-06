Sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Elazığ'da hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kentin en işlek noktaları Gazi, Vali Fahribey, Zübeyde Hanım ve Hürriyet caddelerinde tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı