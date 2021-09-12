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Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu - Son Dakika

Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu

12.09.2021 14:22

Antalya'da yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Abi ile birlikte sokakta yaşayan genç, bir cami bahçesinde abisini ölü buldu. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaparken gencin abisine son bakışı yürekleri dağladı.

Kepez ilçesine bağlı Kültür mahallesinde bulunan Akın Cami'de saat 10.30 sıralarında yaşanan olayda, Abisi Hasan Özcan ile birlikte sokaklarda yaşayan Şükrü Özcan (24), sabah saatlerinde abisinin kaldığı cami bahçesine geldi.

Cami avlusunda ölü bulduğu ağabeyine son bakışları yürekleri dağladı

ABİSİNİN HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATTIĞINI GÖRDÜ

Bahçede abisini yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Özcan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarında ardından cami bahçesine gelen sağlık ekipleri, Hasan Özcan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cami avlusunda ölü bulduğu ağabeyine son bakışları yürekleri dağladı

BAKIŞLARI DUYGULANDIRDI

Polis ekipleri olayla ilgili incelemede bulunurken Şükrü Özcan'ın hayatını kaybeden ağabeyine bakışları görenleri duygulandırdı. Ağabeyinin bir an olsun yanından ayrılmayan Şükrü Özcan, onun üzerini örttü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen Hasan Özcan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Cami avlusunda ölü bulduğu ağabeyine son bakışları yürekleri dağladı
Cami avlusunda ölü bulduğu ağabeyine son bakışları yürekleri dağladı
Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu

Şükrü Özcan, Hasan Özcan, 112 Acil, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokaklarda yaşayan genç, cami bahçesinde abisini ölü olarak buldu - Son Dakika


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