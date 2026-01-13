Sokakta Dayak: Kadın Hastanelik Oldu

Adana'da yaşayan 57 yaşındaki Esma Etkü, sokak ortasında dayak yiyen yeğenini kurtarmak isterken 5 kişi tarafından darp edilip hastanelik oldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Etkü, "Beni döverken 'öldürün onu' diye bağırdılar. Benim üniversite okuyan kızım var, çalışıp ona bakıyordum, şimdi yataktan kalkamıyorum, kızıma Adana'ya gelmesi için para dahi yollayamadım" dedi.

Olay, 6 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev meselesi yüzünden Yusuf Kandemir (30), K.Y. ve ailesiyle tartıştı. Tartışmanın sokağa taşması üzerine Kandemir, K.Y.'nin çocukları tarafından darp edildi. Bu sırada markete giden Esma Etkü, yeğeninin dayak yediğini fark edip onu kurtarmak için kavgayı ayırmak istedi. Yeğenini saldırganların elinden kurtarırken yere düşen Etkü'ye K.Y., oğlu M.Y., diğer oğlu M.Y., eşi N.Y. ve kızı H.Y. saldırdı. Çevredekilerin olay yerine gelmesi üzerine Etkü, saldırganların elinden kurtarıldı ancak feci şekilde dövülen kadın için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kaburgalarında kırık olduğu, kafatasının zarar gördüğü ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Saldırganlardan şikayetçi olan Esma Etkü, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Yaşanan darp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavganın ardından K.Y. ve M.Y.'nin bıçaklı bir kavgaya daha dahil oldukları ve bir kişiyi bıçakladıkları, bunun üzerine de tutuklanıp cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Esma Etkü ve yeğeni Kandemir ise darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.

"Ambulans ile hastaneye kaldırdılar"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Esma Etkü, "Markete gittim, çıktığımda baktım yeğenimi darp ediyorlar. Yeğenimi kurtarırken beni araya aldılar ve beni dövmeye başladılar. 'Beni bırakın' dedim ama bırakmadılar. K.Y. bana vururken 'vurun bunu öldürün' diyerek dövdüler beni. Sırt üstü yere düştüm ve gözlerim kapandı. Bana vurmaya devam ettiler. Çevredekiler gelip beni kurtardı, ambulans çağırdılar, ambulans ile hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

"Tek isteğim, benim hakkımı arasınlar"

Hastanede 4 gün tedavi gördüğünü, şu anda yataktan çıkamadığını belirten Etkü, "Halen evde tedavi görüyorum, hastaneye de gitmem lazım. Beni döverken 'vurun öldürün' diyorlar. Senin ne hakkın var da bana öyle söylüyorsun. Ben çalışıyordum, şimdi çalışamıyorum. Kızım Ankara'da üniversite okuyor. Para gönderecektim Adana'ya gelsin diye ama şu anda para gönderemiyorum, kızım da gelemedi. Benim eşim kazada öldü, ben çocuklarımı büyüttüm. Şu anda tek isteğim, benim hakkımı arasınlar" ifadelerini kullandı.

Şahıslardan şikayetçi olduğunu da belirten Etkü, saldırganların en ağır cezayı almasını istediğini söyledi. - ADANA