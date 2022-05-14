Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

14.05.2022 22:09

Gaziantep'te aralarında husumet bulunun ve sokak ortasında karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı.

Gaziantep'te aralarında husumet bulunun ve sokak ortasında karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı. İki grubun silahlı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 21 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahlarını çıkaran iki grup, birbirini kurşun yağmuruna tuttu. Kavga sırasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

YARALANAN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahlı kavgada yaralanan 4 kişi çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 18 yaşındaki Cuma G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan birinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı
Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı

YORUMLAR
500
Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı Tartıştığı husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ölü 1 yaralı Son dakika... Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı Son dakika... Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Üniversitelere NFT ve Blockchain bölümleri geliyor! YÖK Başkanı Özvar açıkladı
21:31 Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüs tablosu: 5 kişi hayatını kaybetti, 1407 yeni vaka tespit edildi
21:12 Benzin 23 lira sınırına dayanacak, LPG 11 lirayı aşacak! Zamlar pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
20:33 İstanbulluların dikkatine! Yarın yapılacak organizasyonlar sebebiyle bu yollar trafiğe kapatılacak
20:30 İbrahim Kalın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuştu: Kapıyı kapatmıyoruz ama PKK'ya izin vermeyi sonlandırmalılar
20:06 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına Uğurcan Çakır ve Dorukhan Tokmz'ün sahne şovu damga vurdu
20:02 Adana'da sahipsiz köpeklerden uzaklaşırken düşen kişi yaşamını yitirdi
19:23 Tarihin 5. Süper Lig şampiyonu Bursaspor'un düşüşü sürüyor! Tarihlerinde ilk kez 2.Lig'de mücadele edecekler
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 22:55:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakta karşılaşan iki grup birbirine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement