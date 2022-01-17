Üye Girişi
Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü - Son Dakika

Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü

17.01.2022 20:49
Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü

Adıyaman'da Mahmut Işık isimli şahıs, sokakta karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Canan Işık'ı bıçaklayarak öldürdü. Çiftin iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da boşanma davaları nedeniyle ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk sahibi Işı çifti, Turgut Reis Mahallesi'ndeki İstiklal Caddesi üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma sırasında Mahmut Işık, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında elindeki bıçakla Canan Işık'a saldırdı.

2 ÇOCUKLARI VARDI

Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan eş ise kaçtı. Canan Işık, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Işık, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.2 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olay sonrası kaçan Mahmut Işık ise polis tarafından yakalanarak, emniyete götürüldü.

Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini, gözünü kırpmadan öldürdü

ACI OLAY KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan sokak ortasında yaşanan bıçaklı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Mahmut Işık'ın 5 yıllık eşi Canan Işık'ı bıçakladıktan sonra kaçarken, çevredekilerin yaralı kadının yardımına gittiği görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini, gözünü kırpmadan öldürdü
Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini, gözünü kırpmadan öldürdü
YORUMLAR
500

Mahmut Işık, Adıyaman, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü - Son Dakika


İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır Yunan basınından TOGG'a övgü dolu sözler: Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır         
12:46
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:42 Süleyman Şah Türbesi'nin mimarı Ünal Demirarslan vefat etti
00:27 Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi
00:26 Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
00:12 Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
00:08 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! O kulüp, Attila Szalai için devrede
00:02 Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu
23:34 Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?
23:06 İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı!
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 01:25:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sokakta karşılaştığı 2 çocuğunun annesini öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement