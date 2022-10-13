Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı

13.10.2022 15:17
Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli, polis ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli, polis ekiplerinin başlattığı titiz takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde kız meselesinden dolayı tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir Barosuna kayıtlı Avukat Abdullah Emrah Koyuncu, telefonda tartıştığı S.A. ile buluşmak için randevulaşmıştı. Bir süre sonra buluşan ikilinin arasında yeniden tartışma başlayınca şüpheli S.A., Avukat Koyuncu'yu 6 yerinden bıçaklamıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Koyuncu'yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırırken, şüpheli S.A. ise kaçarak kayıplara karışmıştı.

Kız meselesinden dolayı tartıştıklarını söyledi

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A.'yı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan S.A.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, Avukat Koyuncu ile kız meselesinden dolayı telefonda tartıştıklarını, daha sonra buluştuklarında tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Sokakta tartıştığı kişi avukatı defalarca bıçaklayarak yaraladı Sokakta tartıştığı kişi avukatı defalarca bıçaklayarak yaraladı İzmir haberi | İzmir'de kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama İzmir haberi | İzmir'de kilitli kulübedeki köpeğin yakılarak telef olmasına ilişkin 1 tutuklama İzmir haber... İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı İzmir haber... İzmir'de doktora saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçında Arda Güler sürprizi! İlk 11'ler netleşti
17:45 Bakan Yanık, üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğinin detaylarını paylaştı! İşte kişi başı alınacak ödeme
17:33 Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalara sebep olan 29. madde TBMM Genel Kurulu'ndan geçti
17:24 Fenerbahçe'de Arda Güler tehlikesi! Rekor kazanç hesaplanırken yok pahasına gidebilir
17:22 Müzisyen Doğukan Manço'dan babasıyla ilgili düzenlenen gece sebebiyle yapımcı Polat Yağcı'ya sert tepki!
17:18 Romantik esnafın "Zeynep dönene kadar dükkan kapalı" afişi herkesi duygulandırdı
17:02 Türkiye'nin yerli keskin nişancı tüfeği TSK'ya teslim edildi: Hedefinden canlı çıkan olmaz
16:50 Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Mata, uzun saçlı halini paylaştı: Türkiye'de her şey yolunda
16:31 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı! Türk Akımı'nı patlatmaya çalışan sabotajcılar tutuklandı
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 18:56:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakta tartıştığı avukatı bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement