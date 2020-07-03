Söke Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

Söke Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı

Söke Belediye Meclisi pandemi sürecinde üç aylık aranın ardından toplantı.

Söke Belediye Meclisi pandemi sürecinde üç aylık aranın ardından toplantı. Gerçekleşen olağan meclis toplantısına MHP'li Meclis Üyeleri Hatice Uzel Çakıcı ve Mustafa Bakırcı mazeretleri nedeniyle katılmadı.

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Sosyal mesafe kurallarına uyarak yapılan meclis toplantısı saygı duruşu ile başladı. Meclis toplantısında ilk madde 2019 yılı çalışmalarını kapsayan faaliyet raporu, Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan'ın yönetiminde görüşülerek oylandı. Yapılan görüşme sonunda MHP'li Meclis Üyesi Hakan Çelik'in çekimser oyuna karşılık, faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclisin ağırlıklı gündemini meclis ihtisas komisyonlarının belirlenmesi oluşturdu.


Söke Belediye Meclisi'nde bir yıl süreyle görev yapacak Encümen üyeliği seçimi gizli oy ile yapıldı. CHP ve İYİ Parti Gurubu Orhan Korkmaz, Mehmet Çınar ve Adem Efe'yi aday gösterirken; Ak Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı grubu Mestan Yeşil, Hakan Çelik ve Hasan Turhan'ı aday gösterdi. Hakan Çelik 10, Mestan Yeşil 10, Hasan Turhan 11 oy aldı. Belediye Encümen Üyeleri olarak Orhan Korkmaz (20), Mehmet Çınar (20), Adem Efe (18) seçildi.


Söke Belediyesinin bir yıl süreyle görev yapacak çalışma komisyonları ise şöyle oluştu; İmar ve Bayındırlık Komisyonu; Turgay Avcı (İYİ Parti), Veli Devrim Yerli (CHP), Hatice Kurban (CHP), Esra Karakaş (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Sağlık Komisyonu; Mehmet Mert (İYİ Parti), Süleyman Yörük (CHP), Egemen Dalgıç (CHP), Mestan Yeşil (MHP), Senem Saydam (MHP). Kültür, Sanat ve Eğitim Komisyonu; Yasemin Gürsoy (CHP), Saime Cantürk (CHP), Faik Polat (CHP), İsmail Öz (MHP), Senem Saydam (MHP). Meslek Odaları ve Sorunları Komisyonu; Mehmet Arif Ceylan (CHP), Şabeddin Kara (CHP), Adem Efe (İYİ Parti), Hakan Çelik (MHP), Abdülmüttalip Demir (MHP). Çevre Komisyonu; Egemen Dalgıç (CHP), Sedat Kaplan (CHP), Saime Cantürk (CHP), Mustafa Bakırcı (MHP),Senem Saydam (MHP). Kadın Komisyonu; Yasemin Gürsoy (CHP), Hatice Kurban (CHP), Neslihan Koyuncuoğlu (İYİ Parti), Esra Karakaş (MHP),Senem Saydam (MHP). Dış İlişkiler Komisyonu; Fuat Evren Gül (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP) Mehmet Arif Ceylan (CHP), Metin Sakalar (MHP), Hasan Turhan (MHP). Gençlik ve Spor Komisyonu; Fuat Evren Gül (CHP), Faik Polat (CHP), Egemen Dalgıç (CHP), Metin Sakalar (MHP), İbrahim Bakır (MHP). Plan ve Bütçe Komisyonu; Adem Efe (İYİ Parti), Mehmet Çınar (CHP), Orhan Korkmaz (CHP), Hakan Çelik (MHP), Hasan Turhan (MHP). Mimari Estetik Komisyonu; Veli Devrim Yerli (CHP), Turgay Avcı (İYİ Parti), Hatice Kurban (CHP), Esra Karakaş (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Tarihi Yapılar İlgili Çalışma Komisyonu; Mehmet Çetinkaya (CHP), Şabeddin Kara (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Mustafa Bakırcı (MHP), Hatice Uzel Çakar (MHP). Tarım Komisyonu; Mehmet Çınar (CHP), Orhan Korkmaz (CHP), Neslihan Koyuncuoğlu (İYİ Parti), Mestan Yeşil (MHP), Abdülmüttalip Demir (MHP). Hukuk Komisyonu; Mustafa İberya Arıkan (CHP), Hatice Kurban (CHP), Turgay Avcı (İYİ Parti), Hakan Çelik (MHP), Hatice Uzel Çakar (MHP). Gayrimenkul Değerlendirme Komisyonu; Şabeddin Kara (CHP), Egemen Dalgıç (CHP), Mehmet Mert (İYİ Parti), Metin Sakalar (MHP), Haşim Çiftçi (MHP). Sosyal Hizmetler Yaşlılar ve Engelliler Komisyonu; Mehmet Arif Ceylan (CHP), Yasemin Gürsoy (CHP), Mehmet Çetinkaya (CHP), İbrahim Bakır (MHP), Esra Karakaş (MHP).


Ayrıca Ersin Solmaz'ın istifasıyla boşalan yedek meclis katip üyeliğine Saime Cantürk, Kıyı Ege Belediyeler Birliği yedek üyeliğine Mustafa İberya Arıkan, Tarihi kentler Birliği asil üyeliğine Şabettin Kara seçildi.


Meclisin ikinci oturumu 8 Temmuz'da yapılacak. Komisyona havale edilen maddeler görüşülecek. - AYDIN

Hatice Çarpar, İYİ Parti, Söke, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika

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