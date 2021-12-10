Söke'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü - Son Dakika

Katılımcılar daha sonra Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ercan Haytoğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı Söke İşletme Fakültesindeki seminere katıldı.

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