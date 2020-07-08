Söke'de açık hava sinema günleri başladı - Son Dakika

Söke Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinema etkinliği ilgi gördü.

Zirai Donatım Kurumuna ait arazide gerçekleştirilen etkinlikte filmin gösterildiği alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlendi.

Daha sonra sanatseverler için "7. Koğuştaki Mucize" filmi beyaz perdeye yansıtıldı.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa İberya Arıkan, geleneksel hale getirdikleri sinema günlerini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok fazla etkinlik düzenleyemediklerini aktaran Arıkan, "Normalleşme süreci ile birlikte sinemalarda kapılarını açtı. Biz de sağlık, mesafe ve maske kurallarına uyarak 1 ay boyunca haftada bir gün toplam 4 filmle hemşerilerimize yazlık sinema nostaljisi yaşatacağız." dedi.

Sinema etkinliği ilerleyen günlerde "Aykut Enişte", "Bizim İçin Şampiyon" ve "Mucize Aşk 2" filmleriyle sürecek.