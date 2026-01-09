Söke\'de Araç Çarpışması: 2 Sürücü Yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
C.I. idaresindeki 35 KF 1691 plakalı hafif ticari araç, Kuşadası-Söke kara yolunda H.M. yönetimindeki 35 BOT 440 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüleri Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
