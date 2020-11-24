Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika

Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2020 10:55
Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı, System.String[]

Söke'de 24 Kasım Öğretmenler Günü pandemi tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı.

Söke'de 24 Kasım Öğretmenler Günü pandemi tedbirleri kapsamında sade bir törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu.

Törene Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Ak Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Hilal Ayyıldız, CHP İlçe Başkanı Ali kemal Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez başta olmak üzere öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı yaptı.

Yapıcı konuşmasında; "Bugün Öğretmenlerimizin yapmış oldukları hizmetlerine ve fedakarlıklarına karşılık, saygı ve sevgi ile anıldığı, öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili farkındalığın oluştuğu anlamlı bir gündür. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim ve öğretim oluşturur. Onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmene ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetlerin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz saygı, sevgi ve değer ile doğru orantılıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü vazifesi üstlenen, çocuklarımızın emanetçileri, geleceğimizin mimarı kıymetli öğretmen arkadaşlarım. Toplumları karanlıktan aydınlığa çıkarmanın, bilgeliğin, değişimin, başarının, güvenin, hoşgörünün, dayanışmanın, bilgi üretmenin, bilgiyi günlük hayata aktarmanın, ahlak ve erdemin uygulayıcısıdır öğretmenlik. Öğretmenlik, nesillere çağın gerektirdiği bilgi donanımını kazandırıp onların içinde bulundukları çağı anlayıp yorumlayabilecek bilgi ve beceri düzeyine ulaştırmak, vizyonu olan bir nesil yetiştirmek, mutlu ve huzurlu bir toplum inşa etmek için gerekli temelleri atmak, talim ve terbiyeyi en güzel şekilde icra etmektir. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır." sözünü idrak ederek dünya da ve ülkemiz de devam eden Kovid-19 pandemi ile mücadelede diğer kurumlarımızla beraber idareci ve öğretmenlerimiz, maske ve siperlik üretmiş, Vefa Sosyal Destek ve filyasyon gruplarında gönüllü olarak görev almış ve halkımızın her türlü yardımlarına gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden koşmuştur. Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden, sevgi ve fedakarlık timsali olan öğretmenlerimiz, gerçekleştirdikleri eğitim ve öğretim faaliyetleriyle adeta istikbalimizi de şekillendirmektedir. Bunun için de gece gündüz demeden çalışmak geleceğimizin inşası için gereklidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Mesleğinin başında olan öğretmen arkadaşlarımıza, aramıza "Hoş geldiniz" diyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Yıllarca eğitim ve öğretime hizmet vererek emekli olan öğretmenlerimize bundan sonraki yaşamlarını sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmelerini diliyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevleri başında şehit düşmüş ve ebediyete irtihal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Esra Erel günün anlamına ilişkin şiir 'öğretmen' adlı şiirini okudu. - AYDIN

Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı
Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı
Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Öğretmenler Günü, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar'dan Terim ve maçın hakemine sert sözler: Ben o zaman 40 yıl hokkabazlık yapmışım Dünyaya gözlerini açar açmaz ölüme terk edilen bebek yaşam mücadelesi veriyor Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti Kaçak kazı yapan şahıslar, tünele havalandırma sistemi bile kurmuş Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Lüks tatilin bedavaya sunulduğu 'çardak kent' çöplük oldu YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı         
10:10
Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak         
09:58
Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü Irak ile Suriye arası terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın ve buluştuğu teröristler nokta atışıyla öldürüldü         
09:50
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı Apple'ın Küresel Güvenlik Başkanı Thomas Moyer rüşvetle suçlandı         
09:29
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alacak! Atamalarda mülakat yapılmayacak         
08:40
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor         
00:35
Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu         
22:52
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak General Motors, hava yastığı problemi nedeniyle 5,9 milyon aracını geri çağıracak         
18:47
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri vermiş! Sabaha kadar beklemişler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 11:01:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Söke'de Öğretmenler Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei