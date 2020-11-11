Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 ayda, 120 kişi tutuklandı - Son Dakika

Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 ayda, 120 kişi tutuklandı

11.11.2020 09:11
Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 ayda, 120 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde son 10 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 120 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde son 10 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 120 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Söke Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaparak bilgi verdi.

Yılbaşından Ekim ayının sonuna değin düzenlenen operasyonlarda, çok miktarda uyuşturucu madde ile 10 tabancanın ele geçirildiği, 532 kişiye uyuşturucu madde kullanmak suçundan, 52 kişiye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Bunlardan 33'ünün uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandığı, uyuşturucu suçlarından aranması olan 87 kişinin de cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Söke Kaymakamlığı, Uyuşturucu, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söke'deki uyuşturucu operasyonlarında 10 ayda, 120 kişi tutuklandı - Son Dakika


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