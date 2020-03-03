Sökeli Kadınlardan Çocuklar Üşümesin Diye Anne Eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sökeli Kadınlardan Çocuklar Üşümesin Diye Anne Eli - Son Dakika

Sökeli Kadınlardan Çocuklar Üşümesin Diye Anne Eli

6 saat önce

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, kimsesiz çocuklara yardım amacıyla kış boyunca üşümesinler diye kazak, yelek, bere ve atkı ördü.

Sökeli Kadınlardan Çocuklar Üşümesin Diye Anne Eli, System.String[]

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, kimsesiz çocuklara yardım amacıyla kış boyunca üşümesinler diye kazak, yelek, bere ve atkı ördü.


"Sıcacık Kışlar; Çocuklar Üşümesin" sloganıyla başladıkları kampanya kapsamında ördükleri onlarca bere, atkı, eldiven, yelek örmeyi başaran kadınlar, 308 takım haline getirdikleri el emeği göz nuru örgülerini İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na teslim ettiler. El emeği örgüler Söke Kaymakamlığı aracılığı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki kimsesiz çocuklara ulaştırılacak.


Söke Kent Konseyi ve Kadın Meclisi üyelerine teşekkür eden Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Geçen yıl başlattıkları bu anlamlı kampanyayı bu yıl da yaptılar. Çocuklar üşümesin diyerek üretilen el emeği ürünler daha da kıymetli oluyor. Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklarımıza ulaştıracağız. Hassas ve duyarlı davranışlarından dolayı Sökeli kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Söke Kent Konseyi Başkanı Güler Nalbant; "Kaymakamımız aracılığı ile üretimimiz olan örgüleri ilgili yerlere ulaştırmayı başarıyoruz. B kampanya geleneksel bir hale geldi. Bu projeyi uzun soluklu şekilde her yıl sürdürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Tahsin Kurtbeyoğlu, Kent Konseyi, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:54 Kaynak: İHA
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