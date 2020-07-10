Soldado önderliğindeki Granada, Sociedad deplasmanında! Öne çıkan iddaa tahmini... - Son Dakika

Soldado önderliğindeki Granada, Sociedad deplasmanında! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandırREAL SOCIEDAD - GRANADASalgın arasından sonra çıktığı ilk 5 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, son 2 maçta kendine geldi ve önce Espanyol'u yendi, ardından da Levante ile berabere kalıp yeniden Avrupa kupaları için savaşır duruma geldi.

Bu bir ilandır

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REAL SOCIEDAD - GRANADA


Salgın arasından sonra çıktığı ilk 5 maçtan sadece 1 puan çıkartabilen Real Sociedad, son 2 maçta kendine geldi ve önce Espanyol'u yendi, ardından da Levante ile berabere kalıp yeniden Avrupa kupaları için savaşır duruma geldi.


Hücum alternatiflerinden Luca Sangalli ve orta sahadan Ander Guevara uzun süredir sakat. David Zurutuza tam iyileşti dedik, yine tam olarak hazır halde olmadığı anlaşıldı. Adnan Januzaj da muhtemelen sezonu kapattı.


TD Imanol Alguacil sağ açıkta Portu'ya forma verecek. Son 3 maçta 4 asist yapan Mikel Oyarzabal ise sola yakın oynayacak. Son 2 maçı boş geçmeyen Alexander Isak ile Willian Jose arasındaki "9 numara" tercihini maç saati öğreneceğiz...


Granada ise salgın arasından hemen önce 4 maçta 8 puanla mini bir form yakalamış gibiydi. Dönüşte de 2 maçta 4 puan aldılar ancak son 5 maçta sadece 1 kere kazanabildiler ve matematiksel olarak Avrupa umutları devam etse de Valencia'nın kıpırdanması işlerini biraz zora soktu.


Fenerbahçe'den de tanıdığımız tecrübeli forvet Roberto Soldado, salgın dönüşünden sonra çıktığı 7 maçın 3'ünde gol katkısı verdi. Son Valencia maçında da 90 dakika diri görüntüsüyle dikkat çekti.


Savunma alternatiflerinden Quini, orta sahadan Angel Montoro ve kanat oyuncularından Alvaro Vadillo uzun süredir sakat. Maxime Gonalons da salgın dönüşü ilk maçta sakatlandı ve henüz iyileşmedi. İsmail Köybaşı son 5 maç kadrodaydı ancak hiç forma şansı bulamadı.


%54'lük son maçlarda toparlanma sinyali veren ev sahibine güveniyor...


Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Granada'nın tecrübeli forveti Soldado'nun Tottenham günleri...




Real Sociedad, Granada, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 05:12 

Son Dakika Spor Soldado önderliğindeki Granada, Sociedad deplasmanında! Öne çıkan iddaa tahmini... - Son Dakika Spor
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