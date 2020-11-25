Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Medipol Başakşehir karşısında istedikleri futbolu oynadıklarını ve galip geldikleri için de mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonalar Ligi H Grubu 4. maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılan Manchester United, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Maç sonu online düzenlenen basın toplantısında konuşan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Maçı kazandığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz futbolu oynadık ve iyi bir skorla sahadan galip ayrıldık. Önümüzde Paris Saint-Germain karşılaşması var. Gereken çalışmayı sürdürüp o maça konsantre olacağız" açıklamalarında bulundu.

Takımın performansını da değerlendiren Norveçli teknik adam "Takım gayet iyi mücadele etti. Bu mücadeleden memnunum. Aynı zamanda Cavanni ve Marcus'un verdiği mücadeleden de oldukça memnunum" ifadelerini kullandı. - LONDRA