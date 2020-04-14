Soma'da 82'lik Bekir Karakaya koronavirüsü yendi - Son Dakika

MANİSA'nın Soma ilçesindeki devlet hastanesinde, koronavirüs teşhisiyle 12 gündür tedavi altında tutulan 82 yaşındaki Bekir Karakaya, sağlığına kavuştu. Karakaya, alkışlarla taburcu edildi.

Soma'da yaşayan Bekir Karakaya'ya nefes darlığı, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu Soma Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konuldu. Hastaneye yatırılan Karakaya, 12 günlük tedavinin sonunda hastalığı yendi. Karakaya, bugün taburcu edildi.

Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Bekir Karakaya, "Allah devletimizden razı olsun. Allah sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, eksikliğini göstermesin" dedi.

Başhekim Ali Osman Çağlayan da "Bekir amcamız ileri yaşına ve eşlik eden kronik hastalıklarına rağmen hastalığı doktorlarımızın ve sağlık ekibimizin çabaları ile yenmeyi başardı. Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değil. Hastalığa yakalanan hastalarımızın tedavilerini yapmak için doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız canla başla 7/24 çalışıyor. Bu süreçte zaman zaman sevdiklerinden bile uzak kalıyorlar. Sağlık ordumuz, vatandaşlarımızdan Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve bilim kurulumuzun önerilerini mutlaka yerine getirmelerini istiyorlar. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" dedi.