Soma'da Kardan Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Manisa'nın Soma ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Soma-Savaştepe karayolu ulaşıma açıldı.
Manisa
'nın Soma
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Soma- Savaştepe
karayolu ulaşıma açıldı.
Soma'da etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle Soma-Savaştepe yolu ulaşıma kapandı. Yer yer tipi şeklinde etkili olan ve sürücülere zor anlar yaşatan yağış sonrası Karayolları ile Soma Belediyesi
ekipleri yolda kar küreme çalışması yaptı. Yapılan ortak çalışma sonucunda Soma Savaştepe yolu Kumköy Yağcıllı
arası ulaşıma açıldı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:03 Kaynak: İHA
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