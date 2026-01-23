Soma İşçileri Ücret Farkı İçin Yürüdü - Son Dakika
Soma İşçileri Ücret Farkı İçin Yürüdü

23.01.2026 23:51
Soma Torku Termik Santrali'nde 786 işçi, geçmişe dönük ücret farklarının taksitle ödenmesine karşı yürüyüş yaptı.

Haber Osman BEKAR

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Torku Termik Santrali'nde çalışan 786 mavi yakalı sendikalı işçi, toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük ücret farklarının taksitle ödenmek istenmesine karşı yürüyüş yaptı. TES-İŞ Soma Şubesi Başkanı Mustafa Girginler, "Bu bir lütuf değil, işçinin alın terinin geciktirilmesidir" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Soma Torku Termik Santrali'nde çalışan 786 mavi yakalı sendikalı işçi, toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük ücret farklarının taksitle ödenmek istenmesine tepki gösterdi. Soma TES-İŞ Sendikası üyesi işçiler, santral yolunda yürüyüş yaparak "Emeğin cenazesi" ve "Alın teri" yazılı siyah çelenk ile aynı yazılı tabut taşıdı.

Toplu iş sözleşmesinin Temmuz ayında başladığı, Kasım ayında sona erdiği santralde, sözleşmeden doğan ücret farklarının 5 Ocak'ta ödenmesi gerekiyordu. Ancak şirket, kasada para olmadığını öne sürerek bu farkları tek seferde değil, üç taksitte ödemek istedi. Soma TES-İŞ Sendikası ise bu ödeme planına karşı çıkarak işçilerin sözleşmeden doğan hak edişlerinin tamamının ve gecikmeden ödenmesini talep etti.

Santral yolunda yürüyen işçiler, "Emeğin cenazesi" ve "Alın teri" yazılı siyah çelengi, iş yerinin isminin yazılı olduğu noktaya bıraktı. Yürüyüşün ardından sendika üyelerine seslenen Soma TES-İŞ Sendikası Başkanı Mustafa Girginler, "Bugün burada keyfimizden toplanmadık. Hakkımızı istemek, alın terimizin hesabını sormak için toplandık. Toplu iş sözleşmesinden doğan geçmişe dönük ücret farklarımızı kanunda yeri olmayan bir şekilde üç taksitte ödemek istiyorlar. Bu bir lütuf değil, bu bir iyilik değil; işçinin alın terinin geciktirilmesidir" dedi.

Girginler, kanun ve toplu iş sözleşmesinin açık olduğunu vurgulayarak, "Hak edişimiz açık. Ama şirket 'Ben böyle uygun gördüm' diyor. İşçinin hakkı şirketin keyfine bırakılamaz. Önümüze koyduğumuz siyah tabut, emeğin görmezden gelinmesini ve işçinin hakkının mezara gömülmek istenmesini simgeliyor. Bu siyah çelenk, adaletin geciktirilmesine ve emeğin değersizleştirilmesine karşı bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

Sendika üyelerine "Hakkımızı, emeğimizi, alın terimizi helal ediyor muyuz?" diye soran Girginler, işçilerin bu soruya hep bir ağızdan "Hayır" yanıtını verdiğini aktardı. Mücadelenin süreceğini belirten Girginler, "Biz kavga etmeye gelmedik, yakıp yıkmaya gelmedik ama susmaya da gelmedik. Hakkımız tam ve eksiksiz ödenene kadar bu mücadele bitmeyecek. Bugün buradayız, yarın daha kalabalık oluruz. Mutlaka haklı olan kazanır. Çünkü biz bir aradayız, çünkü biz haklıyız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

