Soma OSB'ye yatırım başvuruları devam ediyor
21.10.2020 11:47
Kayseri Madencilik Bims İşletmeleri A.Ş. (KYS Blok) şirketi, Soma Organize Sanayi Bölgesine yatırım için ön başvuruda bulundu.
Kayseri Madencilik Bims İşletmeleri A.Ş. (KYS Blok) şirketi, Soma Organize Sanayi Bölgesine yatırım için ön başvuruda bulundu.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bahçecigil ve beraberindeki heyet, Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan'ı makamında ziyaret etti.
Doğan ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, KYS Blok A.Ş.'nin Soma OSB'ye yatırım için ön başvuruda bulunduğunu belirterek, "Kayseri'den gelerek Soma Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırımcı olmak istemeleri bizleri çok mutlu etti. Bir çok firmadan da başka başvurular var. En kısa zamanda Soma Organize Sanayi Bölgesinde alt yapı çalışmalarının tamamlanarak yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.
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