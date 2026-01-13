Somali, BAE ile Tüm Savunma Anlaşmalarını Feshetti - Son Dakika
Dünya
Dünya

Somali, BAE ile Tüm Savunma Anlaşmalarını Feshetti

Somali, BAE ile Tüm Savunma Anlaşmalarını Feshetti
13.01.2026 10:50
Somali Bakanlar Kurulu, BAE ile yapılan güvenlik anlaşmalarını iptal etti, egemenliğini vurguladı.

SOMALİ Bakanlar Kurulu, Birleşik Arap Emirlikleri ile güvenlik ve savunma alanında imzalanan tüm ikili anlaşma ile mutabakatları iptal etti.

Somali Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Somali Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcısı Salah Ahmed Jama başkanlığında gerçekleştirdiği toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan tüm askeri ve savunma iş birliği anlaşmalarını feshetti. Alınan kararla, Somali ile BAE arasındaki güvenlik ve savunma alanındaki tüm ikili anlaşma ve mutabakatların yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Kararın; Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarındaki mevcut tüm anlaşma ve iş birliklerini de kapsadığı belirtildi.

Hükümet, söz konusu kararın 'Somali'nin egemenliğine, ulusal birliğine ve siyasi bağımsızlığına zarar veren eylemlere dair güçlü kanıtlar ve raporlar' doğrultusunda alındığını duyurdu. Açıklamada, Somali hükümetinin toprakları, limanları, güvenliği ve dış politikası üzerindeki tam egemenlik haklarını ve sorumluluğunu bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıca; Somali'nin Egemenliğini ve Toprak Bütünlüğünü Koruma Yasa Tasarısı, Tahkim Yasa Tasarısı ve Şirket Hizmetleri Yönetmeliği de onaylandı. Onu aşkın maddeden oluşan Egemenlik ve Toprak Bütünlüğü Yasa Tasarısı'nın; ülkedeki alt yönetimlerin (eyaletlerin) veya özel kuruluşların, hükümetin bilgisi, onayı ve ilgili bakanlığın gözetimi olmaksızın yabancı taraflarla herhangi bir anlaşma yapmasını yasakladığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dış Politika, Güvenlik, Savunma, Somali, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Somali, BAE ile Tüm Savunma Anlaşmalarını Feshetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Somali, BAE ile Tüm Savunma Anlaşmalarını Feshetti - Son Dakika
