Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'tan kritik ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olacak

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud\'tan kritik ziyaret, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuğu olacak
29.12.2025 17:59
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail hükümetinin Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı 'ülke' olarak tanıdığını duyurmasının ardından resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Mahmud Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ardından resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geliyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 30 Aralık 2025 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Teroristlere destek yardim istiyecek DEAS ve EL SABAB teroristlerine 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:19
