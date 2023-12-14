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Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan oğlunun "Türkiye'den kaçmadığını" savunarak oğluna Türkiye'ye geri dönüp mahkemeye teslim olmasını söylediğini belirtti. Doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirten Mahmud, "Tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuştu.

14.12.2023 - 11:48,  Güncelleme: 12:17
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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul'da ölümlü bir kazaya karışan oğlunun " Türkiye'den kaçmadığını" savunarak, oğluna Türkiye'ye geri dönüp mahkemeye teslim olmasını söylediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Mahmud, "Hâlâ ülkeyle bağlantısı var ve geri dönüp mahkemeye teslim olması için kendisiyle konuşuyorum" dedi.

"OĞLUM KAÇMADI, BİR İŞİ VARDI VE ÜLKE DIŞINA ÇIKTI"

Haber ajansı AP'ye konuşan Somali Cumhurbaşkanı, doktor olan 40 yaşındaki oğlunun kazadan sonra birkaç gün İstanbul'da kaldığını belirterek "Tutuklama emri yoktu. Bu bir kazaydı. Kaçmadı ve zaten bu amaçla bir avukat tuttu. Bir işi vardı ve ülke dışına çıktı" diye konuştu.

GÖÇER'İN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Göçer'in ölümü sonrası Mahmud hakkında yurt dışı yasağı çıkarıldı ancak Mahmud Türkiye'den ayrılmıştı. Oğlunun yetişkin biri olduğunu söyleyen Somali lideri, "Karar ona ait ama ben bu tavsiyeyi veriyorum" ifadelerini kullandı. Göçer'in ailesine başsağlığı dileyen Somali Cumhurbaşkanı, "Kayıplarının acısını onlarla paylaşıyoruz" diye konuştu.

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA

Bu arada Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Biz hiçbir vatandaşımızın bir yabancı karşısında hak hukukunun ihlalini kabul etmeyiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer, İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı aracın çarpmasından altı gün sonra, 6 Aralık'ta hastanede hayatını kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye\'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim
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İstanbul, Türkiye, Somali, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'den kaçmadı işi vardı, ona geri dönüp teslim olmasını söyledim - Son Dakika
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