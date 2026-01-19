Somali'de Erasmus+ READ Projesi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Somali'de Erasmus+ READ Projesi Toplantısı

Somali\'de Erasmus+ READ Projesi Toplantısı
19.01.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya DPÜ, Somali'de düzenlenen READ Projesi toplantısında yenilenebilir enerji hedeflerini belirledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) paydaşları arasında yer aldığı Erasmus+ CBHE READ Projesi'nin ilk toplantısı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da SIMAD Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Uluslararası düzeyde geniş katılımla düzenlenen toplantıya; yükseköğretim temsilcileri, politika yapıcılar, hükümet yetkilileri ile Avrupa Birliği, Türkiye ve İtalya büyükelçileri katıldı. Ayrıca enerji, eğitim, iklim ve kültür alanlarından sorumlu Somali devlet bakanları da toplantıda yer aldı. Toplantıda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül ile Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Öngen temsil etti.

Avrupa Birliği tarafından merkezi olarak finanse edilen ve Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı (CBHE) kapsamında desteklenen proje, "Erasmus-EDU-2025-CBHE-Strand-2" başlığı altında 752 bin 488 avro bütçeyle yürütülüyor. "READ: Yenilenebilir Enerjide Uluslararası İş Birliği" başlıklı projede DPÜ, önemli paydaş üniversiteler arasında yer aldı.

Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre projenin temel hedefleri arasında; Sahra Altı Afrika'daki üniversitelerde yenilenebilir enerji eğitiminin güçlendirilmesi, akademik müfredatın ve uygulamalı araştırmaların modernize edilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve öğrenciler ile üniversite personelinin yeşil becerilerinin artırılması bulunuyor. Ayrıca enerji dönüşümünü ve iklim direncini desteklemek amacıyla akademik kurumlar, hükümetler ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Somali, Tanzanya, Malavi, Türkiye ve İtalya'dan ortaklarla yürütülen ve 36 ay sürecek olan READ Projesi'nin, 500'den fazla öğrenci ile yaklaşık 100 üniversite çalışanına fayda sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında mezunlara iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun pratik beceriler kazandırılması ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliğin artırılması amaçlanıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Somali, Enerji, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Somali'de Erasmus+ READ Projesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:12
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 15:55:06. #7.11#
SON DAKİKA: Somali'de Erasmus+ READ Projesi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.