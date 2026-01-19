Somali\'de Erasmus+ READ Projesi Toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) paydaşları arasında yer aldığı Erasmus+ CBHE READ Projesi'nin ilk toplantısı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da SIMAD Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Uluslararası düzeyde geniş katılımla düzenlenen toplantıya; yükseköğretim temsilcileri, politika yapıcılar, hükümet yetkilileri ile Avrupa Birliği, Türkiye ve İtalya büyükelçileri katıldı. Ayrıca enerji, eğitim, iklim ve kültür alanlarından sorumlu Somali devlet bakanları da toplantıda yer aldı. Toplantıda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ni Mimarlık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilcu Gönül ile Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Samet Öngen temsil etti.

Avrupa Birliği tarafından merkezi olarak finanse edilen ve Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı (CBHE) kapsamında desteklenen proje, "Erasmus-EDU-2025-CBHE-Strand-2" başlığı altında 752 bin 488 avro bütçeyle yürütülüyor. "READ: Yenilenebilir Enerjide Uluslararası İş Birliği" başlıklı projede DPÜ, önemli paydaş üniversiteler arasında yer aldı.

Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre projenin temel hedefleri arasında; Sahra Altı Afrika'daki üniversitelerde yenilenebilir enerji eğitiminin güçlendirilmesi, akademik müfredatın ve uygulamalı araştırmaların modernize edilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve öğrenciler ile üniversite personelinin yeşil becerilerinin artırılması bulunuyor. Ayrıca enerji dönüşümünü ve iklim direncini desteklemek amacıyla akademik kurumlar, hükümetler ve özel sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Somali, Tanzanya, Malavi, Türkiye ve İtalya'dan ortaklarla yürütülen ve 36 ay sürecek olan READ Projesi'nin, 500'den fazla öğrenci ile yaklaşık 100 üniversite çalışanına fayda sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında mezunlara iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun pratik beceriler kazandırılması ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliğin artırılması amaçlanıyor. - KÜTAHYA