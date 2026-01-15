Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe - Son Dakika
Somali'de Eş-Şebab'a Büyük Darbe

15.01.2026 16:23
Somali'de Uganda ve Afrika Birliği güçlerinin ortak operasyonunda 30'dan fazla Eş-Şebab militanı öldürüldü.

Somali'nin güneyinde, Uganda ve Afrika Birliği güçleriyle düzenlenen ortak operasyonda 30'dan fazla terör örgütü Eş-Şebab mensubunun öldürüldüğü, çok sayıda militanın yaralandığı bildirildi.

Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonundan (AUSSOM) yapılan açıklamaya göre ülkenin güneyinde, Uganda ve Afrika Birliği güçleri ile Eş-Şebab terör örgütüne yönelik ortak operasyon düzenlendi.

Uluslararası ortakların desteğiyle yürütülen operasyonda hava ve kara unsurları kullanıldı.

Aşağı Şabel bölgesinde Bulunagaad ileri operasyon üssü yakınlarındaki Eş-Şebab'a ait mevziler hedef alınarak örgütün operasyonel kapasitesinin zayıflatılması amaçlandı.

Somali Ulusal Ordusunun (SNA) öncülüğünde yürütülen operasyonlar kapsamında kıyı kesimindeki bazı yerleşimlerden çıkarılan Eş-Şebab mensupları takip edildi. Örgütün, SNA ve AUSSOM güçlerine saldırı düzenlemesinin ardından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Örgütün 30'dan fazla militanının öldürüldüğü operasyonda çok sayıda militan yaralandı.

AUSSOM, ortak güçlerin, Eş-Şebab'ın kabiliyetlerini zayıflatmaya ve ülkede kalıcı barış, istikrar ve güvenliği tesis etmeye yönelik operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı.

Somali'de 2006'da ortaya çıkan terör örgütü Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

