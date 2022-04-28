Somali'de meclis ve senato başkanları belirlendi - Son Dakika
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Somali'de meclis ve senato başkanları belirlendi

28.04.2022 17:23
Somali'de meclis ve senato başkanları belirlendi

Somali'de meclis ve senato başkanlarının belirlenmesiyle aylardır süren seçim sürecinde sona yaklaşıldı.

Somali'de meclis ve senato başkanlarının belirlenmesiyle aylardır süren seçim sürecinde sona yaklaşıldı.

Halk Meclisi Başkanı seçimini Şeyh Aden Muhammed kazandı. Yaklaşık 250 vekilin oy kullandığı seçimde rakibi Hasan Abdinur'la ikinci tura kalan Muhammed 163 oy aldı.

Senatonun yeni seçilen 54 üyesinden 28'inin oyunu alan Abdi Haşi Abdullah ise dün peş peşe ikinci kez Senato Başkanı olmuştu.

Hem Senato Başkanı hem de Meclis Başkanı'nın mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya yakın isimler olmaması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı seçiminin mayısta yapılması planlanırken cumhurbaşkanı adayları arasında Fermacu'yla birlikte eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve eski Başbakan Hasan Ali Hayri bulunuyor.

Seçim takvimindeki gecikmeden ötürü şiddet olaylarının görüldüğü ülkede, süreci Başbakan Muhammed Hüseyin Roble'nin devralmasıyla tansiyon gerilemişti.

Fermacu'nun görev süresi 8 Şubat 2021'de dolmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de meclis ve senato başkanları belirlendi - Son Dakika


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