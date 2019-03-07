Son Dakika Haberleri: Somali'de Patlama: 5 Ölü

Somali'de Patlama: 5 Ölü

18 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Somali'de Patlama: 5 Ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarındaki bir araç kontrol noktasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda ambulansın sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede silah seslerinin duyulmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebap üstlendi.

(Abdiwali Ali Ibrahim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:21 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, Güncel
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