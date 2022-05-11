Somali'nin başkenti Mogadişu'da seçim konuşmaları yapılması planlanan havalimanı yolu üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi, 3 kişi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin bölgedeki polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Aden Adde Havalimanı'na giden yol üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı yapıldı.
Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Yerel medyada saldırının intihar eylemi olduğu ileri sürüldü.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta düzenleneceği ülkede, adayların bugün havalimanında seçim konuşmalarını yapması planlanıyordu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de seçim konuşmaları yapılacak bölgede düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika