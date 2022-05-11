Somali'de seçim konuşmaları yapılacak bölgede düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da seçim konuşmaları yapılması planlanan havalimanı yolu üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin bölgedeki polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Aden Adde Havalimanı'na giden yol üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel medyada saldırının intihar eylemi olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta düzenleneceği ülkede, adayların bugün havalimanında seçim konuşmalarını yapması planlanıyordu.