Somali'de seçim konuşmaları yapılacak bölgede düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Somali'de seçim konuşmaları yapılacak bölgede düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü

11.05.2022 11:36
Somali'de seçim konuşmaları yapılacak bölgede düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da seçim konuşmaları yapılması planlanan havalimanı yolu üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da seçim konuşmaları yapılması planlanan havalimanı yolu üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı gerçekleştirildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin bölgedeki polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Aden Adde Havalimanı'na giden yol üzerindeki güvenlik noktasına bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel medyada saldırının intihar eylemi olduğu ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Mayıs'ta düzenleneceği ülkede, adayların bugün havalimanında seçim konuşmalarını yapması planlanıyordu.

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bombalı saldırı, Mogadişu, Somali, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Somali'de seçim konuşmaları yapılacak bölgede düzenlenen terör saldırısında 3 kişi öldü - Son Dakika
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