Somali'den Arkia Hava Yolları'na Yasak

Somali'nin hava sahasını İsrail merkezli Arkia Hava Yolları'na ait uçaklara kapattığı iddia edildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberde, Somali hükümetinin herhangi bir gerekçe göstermeden Arkia Hava Yolları'nın uçuşlarına hava sahasını kapattığı öne sürüldü.

Haberde, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararının ardından Mogadişu yönetiminin bu yönde bir adım atmış olabileceğine işaret edilirken, İsrail'in ise Arkia Hava Yolları şirket ofislerine iletilen yasak tebligatıyla durumdan haberdar olduğu ifade edildi.

Arkia Hava Yolları'nın Somali hava sahasından geçiş izninin aylık olarak yenilendiği, ancak şirketin şubat ayı için henüz izin alamadığı aktarılan haberde, Arkia'ya şubat ayında Tayland'a yapmayı planladığı uçuş sırasında Somali hava sahasını kullanmaması yönünde tebligat gönderildiği ileri sürüldü.

İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.