Somali Hükümeti Türkiye ile Denizcilik Anlaşması Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Somali Hükümeti Türkiye ile Denizcilik Anlaşması Onayladı

05.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Bakanlar Kurulu, Türkiye ile deniz ticareti işbirliğini içeren önemli anlaşmalar onayladı.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşma başta olmak üzere, deniz ticaretine ilişkin bir dizi önemli anlaşma ve sözleşmeyi onayladı.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği olağan toplantısında, ülkede devam eden kuraklık durumu ile bunun su ve gıda üzerindeki etkilerine ilişkin sunulan raporları ele aldı.

Hükümetin, mevcut durumun etkilerini azaltmaya yönelik acil tedbirler planladığı belirtildi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin başkanlık ettiği toplantıda, doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik hazırlık, önleme ve müdahale süreçlerini tek çatı altında düzenleyen Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Fonu'na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi.

Düzenlemenin, toplum ile devlet arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, ilgili kurumların kurumsal kapasitesini artırmayı ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli anlaşma ve politikaları da onayladı.

Onaylanan düzenlemeler arasında, Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma, 2006 tarihli Deniz İşleri Sözleşmesi, 2007 tarihli Nairobi Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 1969 tarihli Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin Uluslararası Sözleşme yer aldı.

Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin, 2011'den bu yana ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanları başta olmak üzere çok boyutlu olarak geliştiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Somali, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Somali Hükümeti Türkiye ile Denizcilik Anlaşması Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı

16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:59:59. #7.11#
SON DAKİKA: Somali Hükümeti Türkiye ile Denizcilik Anlaşması Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.