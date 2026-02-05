Somali ve Türkiye'den Denizcilik Anlaşmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali ve Türkiye'den Denizcilik Anlaşmaları

05.02.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somali Hükmeti, Türkiye ile deniz ticareti alanında önemli anlaşmalar onayladı ve acil tedbirler planladı.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, Türkiye ile denizcilik alanında işbirliğini öngören anlaşma başta olmak üzere, deniz ticaretine ilişkin bir dizi önemli anlaşma ve sözleşmeyi onayladı.

Somali Federal Hükümeti Bakanlar Kurulu, 5 Şubat'ta gerçekleştirdiği olağan toplantısında, ülkede devam eden kuraklık durumu ile bunun su ve gıda üzerindeki etkilerine ilişkin sunulan raporları ele aldı.

Hükümetin, mevcut durumun etkilerini azaltmaya yönelik acil tedbirler planladığı belirtildi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin başkanlık ettiği toplantıda, doğal ve insan kaynaklı afetlere yönelik hazırlık, önleme ve müdahale süreçlerini tek çatı altında düzenleyen Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Fonu'na ilişkin Kanun Hükmünde Kararname kabul edildi.

Düzenlemenin, toplum ile devlet arasındaki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu ayrıca, ilgili kurumların kurumsal kapasitesini artırmayı ve kamu hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen çeşitli anlaşma ve politikaları da onayladı.

Onaylanan düzenlemeler arasında, Somali Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında denizcilik alanında işbirliğini kapsayan anlaşma, 2006 tarihli Deniz İşleri Sözleşmesi, 2007 tarihli Nairobi Gemi Enkazlarının Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme ile 1969 tarihli Gemilerin Tonaj Ölçümüne İlişkin Uluslararası Sözleşme yer aldı.

Somali ile Türkiye arasında onaylanan denizcilik anlaşmasının; deniz ticaretinin geliştirilmesi, gemi trafiğinin iyileştirilmesi, liman hizmetlerinin modernizasyonu, gemi adamlarının yeterlilik belgelerinin karşılıklı tanınması, teknik işbirliği ve tecrübe paylaşımı ile liman hizmetlerinde eşitliğin sağlanması ve ticari faaliyetlerin kolaylaştırılmasını kapsadığı bildirildi.

Türkiye ile Somali arasındaki işbirliğinin, 2011'den bu yana ekonomi, eğitim, sağlık, altyapı ve kalkınma alanları başta olmak üzere çok boyutlu olarak geliştiği kaydedildi.

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Mohamed Nur, ABD merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, anlaşmaların onaylanmasına ilişkin, "Kabineyi, Somali'nin denizcilik yönetimini güçlendiren ve uluslararası konumunu önemli ölçüde ileriye taşıyan stratejik denizcilik anlaşmalarını onaylamasından dolayı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Nur, Türkiye Cumhuriyeti ile geliştirilen işbirliği ve temel uluslararası sözleşmelere katılımın önemine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ile artırılan işbirliği ve kilit uluslararası sözleşmelere taraf olmamız sayesinde limanlarımızı modernize ediyor, güvenli ve verimli deniz ticaretini teşvik ediyor, deniz çevremizi koruyor ve denizcilerimizin hakları ile refahını güvence altına alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu adımların Somali'nin küresel denizcilik sistemiyle entegrasyonunu güçlendirdiğini vurgulayan Nur, "Bu adımlar, Somali'yi küresel denizcilik standartlarıyla uyumlu hale getirme ve ulusal kalkınmayı destekleyen dayanıklı, rekabetçi ve sürdürülebilir bir denizcilik sektörü inşa etme konusundaki güçlü kararlılığımızı yansıtmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Denizcilik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali ve Türkiye'den Denizcilik Anlaşmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:14:11. #7.11#
SON DAKİKA: Somali ve Türkiye'den Denizcilik Anlaşmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.