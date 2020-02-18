Somalili hastanın boğazından 450 gramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somalili hastanın boğazından 450 gramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika

Somalili hastanın boğazından 450 gramlık kitle çıkarıldı

6 saat önce

SOMALİ'den gelen guatr hastası Sadıyo Abdi Farah (29), şifayı Denizli'de buldu.

Somalili hastanın boğazından 450 gramlık kitle çıkarıldı, System.String[]

SOMALİ'den gelen guatr hastası Sadıyo Abdi Farah (29), şifayı Denizli'de buldu. Somalili kadının boğazındaki 10 santimetre çapında, yaklaşık 450 gram ağırlığındaki kitle, ameliyatla alındı.

Somali'de yaşayan guatr hastasıi Sadıyo Abdi Farah tedavi için kardeşi Shafi Abdi Farah'ın eğitim gördüğü Denizli'yi seçti. Kentteki özel bir hastanede tetkikleri yapılan Farah, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Tekin tarafından dün ameliyata alındı. Farah'ın boğazını çevreleyen 10 santimetre çapında, 450 gram ağırlığındaki nodül, başarılı geçen ameliyatla çıkarıldı.

'TÜRKİYE ŞARTLARINDA PEK GÖRÜLMÜYOR'

Somalili hastada bulunan nodülün Türkiye'de ender rastlanan büyüklükte olduğunu dile getiren Op. Dr. Mehmet Tekin, "Hastamız bizim Türkiye şartlarında pek sık görmediğimiz yaklaşık 10 santimetre çapa ulaşan büyük bir nodülle geldi. Dün ameliyat ettik. Şu an hastamız gayet iyi, sağlığına kavuştu. Herhangi bir sıkıntısı yok. Guatr hastalığı özellikle ülkemizde sık görülen bir rahatsızlık. Tiroit bezinin anormal büyümesi ya da içeride nodüllerin oluşumuna bağlı daha sonra tiroit kanserlerine kadar giden bir süreç oluşturuyor" dedi.

Ablasının ameliyatının başarılı geçtiği için mutlu olduğunu belirten Shafi Abdi Farah ise, "Ablam Somali'deki başka insanların ya da başka hastaların yaşadığı problemi gördükten sonra kendisi Türkiye'de bu ameliyatı gerçekleştirmeyi tercih etti. Ablamın boğazında büyük bir kitle vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Ameliyatı, başarılı bir şekilde tamamlandı, sağlığına kavuştu" diye konuştu.


Türkiye, Denizli, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı
Son dakika: Manisa 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sallandı Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı Rusya Dışişleri Bakanlığı: Moskova görüşmesinde İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

Son Dakika Haberleri
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 22:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Somalili hastanın boğazından 450 gramlık kitle çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]