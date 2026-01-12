Somaspor Deplasmanda Önemli Galibiyet Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Somaspor Deplasmanda Önemli Galibiyet Aldı

Somaspor Deplasmanda Önemli Galibiyet Aldı
12.01.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Somaspor, Güzide Gebzespor'u 1-0 yenerek ligde kalma umutlarını artırdı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve düşme hattında bulunan Somaspor, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı lig yedincisi Güzide Gebzespor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Manisa temsilcisi Somaspor, ilk yarının sona ermesinin ardından teknik direktör değişikliğine giderek Cafer Elek ile anlaşmıştı. İkinci devrenin ilk maçına yeni teknik direktörü Cafer Elek yönetiminde çıkan Somaspor, devre arasında Hakan Barış, Namık Barış Çelik, Emre Sağlık, kaleci Hüseyin Altıntaş ve Yusuf Avcılar'ı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirdi.

Ligin ilk yarısında sahasında Güzide Gebzespor'a 90'ıncı dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Somaspor, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda rakibini 1-0 yenerek hem rövanşı aldı hem de 3 puanla moral buldu.

Aldığı galibiyete rağmen düşme hattından çıkamayan Somaspor, ligin 19'uncu haftasında kendisinden 3 puan fazla bulunan 14'üncü sıradaki Fethiyespor'u sahasında konuk edecek. Mutlak 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde ligde kalma umutlarını daha da artırmayı hedefliyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Gebzespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Somaspor Deplasmanda Önemli Galibiyet Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:45:43. #7.11#
SON DAKİKA: Somaspor Deplasmanda Önemli Galibiyet Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.