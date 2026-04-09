Somer Sivrioğlu\'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan Somer Sivrioğlu açıklama yayınladı. Yurt dışında olduğu bilinen Sivrioğlu dönüş için bilet aldığını ifade etti.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Somer Sivrioğlu ile birlikte aralında Emir Can İğrek, Burak Deniz, Norm Ender gibi isimlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi kamunun sağlığına karşı işlenen suçlara ilişkin de soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir."

SİVRİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Operasyon sırasında yurt dışında olduğu bilinen Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Sivrioğlu, "Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım." ifadelerini kullandı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 İstanbul doğumlu Türk şef, restoran işletmecisi ve televizyon programcısıdır. Uzun yıllar Avustralya’da yaşayan Sivrioğlu, Sydney’de açtığı Efendy restoranıyla uluslararası alanda tanınmıştır.

Türkiye’de ise TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yaparak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçlayan projelerde yer almaktadır.

Aynı zamanda gastronomi alanında yazarlık yapan Sivrioğlu, modern yorumlarla Türk mutfağını uluslararası platformlarda temsil eden şefler arasında gösterilmektedir.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:32:32. #7.12#
SON DAKİKA: Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.