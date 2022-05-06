Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı

06.05.2022 10:48

Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı için bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı için bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan 2'sinin baba ve oğul oldukları, bombayı birlikte hazırladıkları ortaya çıkarken, hazırlanan patlayıcının 1 el bombasından 10 kat daha etkili olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini provoke edebilecekleri değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması (DGH) ile Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım (TKP/K) açık alan yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 29 Nisan sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu yapan ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçilirken, bir adreste el yapımı bomba bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3 kişi tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan şahıslardan Ö.Ş. ile A.Ş.'nin baba ve oğul oldukları, bombayı birlikte hazırladıkları ortaya çıkarken, hazırlanan patlayıcının 1 el bombasından 10 kat daha etkili olduğu tespit edildi.

(Koray Ünlü/İHA)

Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı
Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bombayı baba ve oğlunun hazırladığı ortaya çıktı - Son Dakika


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