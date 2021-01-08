Son dakika: 10 Yıl önce bugün neler oldu? - Son Dakika

ERDOĞAN KARDAN ŞEHİT HEYKELLERİNİ AÇTI

Erzurum'da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında yapılan tesislerin açılış törenine katılan Başbakan Erdoğan bugün de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Şehitlerinin 96'ncı Anma Yılı etkinliklerine katıldı.

Erdoğan burada Kardan Şehit heykellerinin açılışını gerçekleştirdi.

"HAYVANLAR DA SİM KARTLA TAKİP EDİLECEK"

Turkcell CEO'su Süreyya Ciliv, 6,8 milyar nüfuslu dünyada 5,5 milyar cep telefonu kullanıcısı olduğunu, bu sayının 50 milyara yaklaşacağını, yakında hayvanların bile sim kartla takip edilebileceğini söyledi.

YUNANLI TURİSTLER 'KALANDAR' İÇİN TRABZON'DA

Yunanlı bir grup turist, Kalandar etkinlikleri düzenlemek üzere Trabzon'a geldi.

Maçka'da düzenlenen kutlamalarda turistler ilçe sakinleri ile kemençe eşliğinde horon vurdu. Turistlerden bazılarının Kalandar adetlerinden sayılan ayı, köylü kadın, asker ve gelin kıyafeti giydikleri gözlendi.

-İHA-