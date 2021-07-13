2021'in ilk 6 aylık enflasyonunun belirlenmesiyle emeklilerin alacağı zam da belirlendi. Bu ay yüzde 8,45 zam alacak olan emekliler, 1.100 liralık bayram ikramiyelerini de alacak ve çifte bayram yaşayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ikramiyelerin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. İkramiyeler 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi