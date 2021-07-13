Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı

2021'in ilk 6 aylık enflasyonunun belirlenmesiyle emeklilerin alacağı zam da belirlendi. Bu ay yüzde 8,45 zam alacak olan emekliler, 1.100 liralık bayram ikramiyelerini de alacak ve çifte bayram yaşayacak.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 13-16 TEMMUZDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ikramiyelerin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. İkramiyeler 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da,

Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da,

Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.

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