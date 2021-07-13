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Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı

13.07.2021 10:57

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin merakla beklediği tarihi açıkladı. Açıklamaya göre Kurban Bayramı ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. SSK emeklileri bugün ve yarın, emekli sandığı emeklileri 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri ise 16 Temmuz'da ikramiyelerini alacak.

2021'in ilk 6 aylık enflasyonunun belirlenmesiyle emeklilerin alacağı zam da belirlendi. Bu ay yüzde 8,45 zam alacak olan emekliler, 1.100 liralık bayram ikramiyelerini de alacak ve çifte bayram yaşayacak.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ 13-16 TEMMUZDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ikramiyelerin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. İkramiyeler 13-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

KİM NE ZAMAN ALACAK?

  • Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da,
  • Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da,
  • Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 12 milyon emekli için bayram müjdesi! İkramiyeler yatırılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


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