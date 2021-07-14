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Son dakika: 15 Temmuz darbe girişimi davalarında 8 bin 724 sanık hakkında karar verildi - Son Dakika

Son dakika: 15 Temmuz darbe girişimi davalarında 8 bin 724 sanık hakkında karar verildi

14 Temmuz 2021 Çarşamba 14:39

Son dakika haberlerine göre 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı avukat Mehmet Alagöz, Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 288 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verildiğini belirterek, "1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile...

15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı avukat Mehmet Alagöz, Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 288 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verildiğini belirterek, "1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir." dedi.

Alagöz, Hukukçular Derneği Başkanı avukat Ahmet Yılmaz ile birlikte darbe girişimi davalarına ilişkin 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde basın açıklaması yaptı.

Darbe girişimi sonrasında 58 ilde darbe yargılamalarının yapıldığını ifade eden Alagöz, Türkiye genelinde toplam 293 fiili darbe davasının görüldüğünü söyledi.

Alagöz, "Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrasında dosya sayısı 350'yi aşmış durumdadır. Başlangıçta açılan fiili darbe davasından 288'i ilk derece mahkemelerinde karara bağlanmıştır." diye konuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde İstanbul ilinde 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve Kuleli Askeri Lisesinde eylemleri tespit edilen bazı sanıklar hakkında 2 yeni dava ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki eylemlerden azmettiren sıfatıyla sorumlu 2 eski albay hakkında 2 yeni dava olmak üzere 4 yeni davanın 2020 ile 2021'de açıldığını dile getiren Alagöz, toplamda 5 davanın yargılamasının ilk derece mahkemelerinde sürdüğünü belirtti.

Türkiye genelindeki 293 fiili darbe davasının 57'sinin Ankara, 60'ının İstanbul, 176'sının ise 56 farklı ilde olduğunu belirten Alagöz, "Darbeciler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde 27 farklı noktadan saldırı yapılan İstanbul ilinde şehit ve yakınlarımızın bulunduğu ilk derece mahkemelerindeki davaların tamamında ilk kararlar verilmiş, istinaf ve Yargıtay süreçleri ise devam etmektedir. Ancak firari sanıklar veya eksiklikler nedeniyle tefrik edilen davalar ve kısmi bozmalarla ilgili davalar ile açılan 4 yeni dava halen İstanbul ilinde görülmeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay 79 darbe girişimi davasını onadı

Ankara'da darbenin merkez üssü olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde gerçekleşen olaylara ilişkin Akıncı Üssü Davası, Sözde Yurtta Sulh Konseyinin yargılandığı Genelkurmay Çatı Davası, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Davası ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın da aralarında bulunduğu davaların karara bağlanıp istinaf ve temyiz süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Alagöz, şöyle devam etti:

"293 fiili darbe davasından 5 dava ilk derece mahkemesinde derdesttir. 20 dava İstinaf aşamasında, 251'i ise Yargıtay aşamasındadır. Yargıtay aşamasında olan davalardan, 79 dava hakkında onama veya düzelterek onama kararı verilmiş, 41 dava hakkında bozma/kısmen bozma kararı verilmiştir. Darbe davalarından Yargıtay'ın onama kararı verdiği 79 dava ile kanun yoluna başvurulmayan 4 dava olmak üzere toplam 83 dava ise tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumdadır. Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince karar verilen 288 fiili darbe davasında toplam 8 bin 724 kişi hakkında karar verilmiş olup, 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1890 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde süreli hapis cezası, 2 bin 870 sanığa beraat, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir."

Yargılamalarda masumların ayıklanması, suçlu olanların en sert şekilde cezalandırılması arzusu ve çabası içinde olduklarına dikkati çeken Alagöz, mahkemelerde her sanığın eyleminin ayrı ayrı ortaya konulmasının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Hukukçular Derneği Başkanı avukat Ahmet Yılmaz ise 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişinin şehit, 2 binden fazla kişinin ise gazi olduğunu söyledi.

Yılmaz, "15 Temmuz hain darbe girişimine teşebbüs eden teröristlerin yargılanmalarına hızlıca başlanmış, darbeci hainlerin hukuk önünde adil bir şekilde yargılanıp en ağır cezaları almaları için gönüllü hukuk insanlarının büyük özverisi ile yargılama süreçleri yürütülmüştür." dedi.

İlk derece mahkemelerdeki yargılamaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Darbecilerin ihanetine, cürümlerine ve yalanlarına rağmen adaletten ayrılmayacağız. Bunu Rabbimize verdiğimiz söz ve hukukçu sorumluluğumuz gereği yapacağız. Bütün cürümlerine rağmen, FETÖ ile mücadelenin, hukuk devleti anlayışı çerçevesinde yargı eliyle gerçekleştirilmesinden yanayız. Darbeciler bizlerden adaletten başka bir şey görmeyeceklerdir. Darbecilerin gerçek dışı iddialarla adil yargılanma hakkının ihlali iddialarıyla davalarını iş birliği yaptıkları uluslararası kurumlara taşıma çabası içinde olduklarını, çeşitli manipülasyonlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Bizler darbe sanıklarının 'Savunma hakkım kısıtlandı' diyerek söze başlayıp bir veya birkaç gün savunma yaptıklarını biliyoruz."

Türkiye'de bir daha darbe girişiminin yaşanmaması için yargılamanın her aşamasında olacaklarını kaydeden Yılmaz, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıktı. Bizler de milletimizin davasına ve hukukuna sahip çıkacağız, milletimiz müsterih olsun." şeklinde konuştu.

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Türkiye, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 15 Temmuz darbe girişimi davalarında 8 bin 724 sanık hakkında karar verildi - Son Dakika


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