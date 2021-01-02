Son dakika haberi: 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "İnsanlar yoğun bakımda solunum sıkıntısı çeken hastaları görseler bir daha kalabalık ortamda bulunmazlar" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken hastalığa yakalanan ve iyileşen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde görevli anestezi ve reanimasyon uzmanı İbrahim Kösemen, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

Evli ve 2 çocuk babası 51 yaşındaki Kösemen, yoğun bakımda bir entübe hastanın öksürmesi sonucu hastalığa yakalandı. 10 gün evde istirahat eden Kösemen, solunum sıkıntısı yaşamaya başlayınca Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kösemen, 3 günü yoğun bakım olmak üzere 35 gün tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.

Kösemen, AA muhabirine, hastalığını öğrendikten sonra 10 gün evde istirahat ettiğini istirahatin son gününde solunum sıkıntısı yaşamaya başladığını söyledi. Ambulansla hastaneye sevk edildiğini anlatan Kösemen, "Oksijen saturasyonu düşünce yoğun bakıma alındım. 3 gün yoğun bakımda kaldım. 12 gün de serviste yattım. 10 gün de evde takip edildikten sonra bu zorlu süreci atlattım. Dünyada en önemli şey sağlıktır. Derin ve güçlü nefes almak hiçbir şeye değişilmez." diye konuştu.

"İnsanlar nefes alamayarak hayatını kaybediyor"

Kösemen, kronik hastalığı olanların yoğun bakım sürecinin çok zor geçtiğini ifade etti. Hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği, KOAH veya diğer kronik hastalığı olanların Kovid-19'u çok daha ağır geçirdiğini belirten Kösemen, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımlarda, dışarıdan sanki hayali bir şey hastaları boğuyormuş gibi bir durum gözlüyoruz. İnsanlar nefes alamayarak hayatını kaybediyor. O yüzden yoğun bakım süreci çok ciddi bir süreç. Vatandaşlarımızın temizlik, mesafe ve maske kurallarına harfiyen uyması gerekiyor. Televizyonlarda görüyoruz, hala insanlar kalabalık ortamlarda bulunabiliyor, eğlence düzenliyor. Bu insanlar yoğun bakımlardaki solunum yetmezliği sıkıntısı çeken insanları görseler bir daha böyle şeyleri bırakın yapmayı, hayalini dahi kurmaz. İnsanlar bu süreci görse bırakın bir maskeyi, 3 maske bile takar."

Türkiye'de vaka sayısının azalmasıyla Aksaray'da da vaka sayılarının yüzde 50 düştüğünü anlatan Kösemen, kurallara uymanın salgınla mücadele için çok büyük önem taşıdığını kaydetti.