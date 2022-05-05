Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

05.05.2022 01:18

Son dakika haber... Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza 03 Mayıs'ta Ankara'nın Polatlı ilçesi Mevlana Caddesi Borsa Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mevlana Caddesi üzerinden Yunak istikametine ilerleyen Anıl Yılmaz idaresindeki 06 CNZ 603 otomobil, Stadyum Caddesinden Mevlana Caddesine çıkış yapan Yaşar Yıldırım kontrolündeki 34 BAV 060 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil içerisindeki Yaşar Yıldırım ve kızı Yasemin Yıldırım otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarırken, sağlık ekipleri ise araç içerisindeki Filiz Yıldırım, Yasemin Yıldırım, Ayşe Yıldırım ve Sultan Acer'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. 112 Acil Servis Ekipleri 06 CNZ 603 plakalı otomobilde bulunan sürücü Anıl Yılmaz, Okan Tuncel ile Ahmet Çakır'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı anbean güvenlik kameralarında

Kazada yaralanan Ayşe Yıldırım'ın bugün hayatını kaybettiği öğrenilirken, kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Ayrıca 06 CNZ 603 plakalı otomobilin sürücüsü Yılmaz'ın ise düğünden çıktıları öğrenildi.

Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Otomobil, Polatlı, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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