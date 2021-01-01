Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması

01.01.2021 00:00
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Antalya'da bin 716 polis, 2 deniz, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"nda 5 bin 926 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye işlem uygulandı.

Antalya'da bin 716 polis, 2 deniz, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği ile gerçekleştirilen "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"nda 5 bin 926 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 21 kişiye işlem uygulandı.

Yeni yıl öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yurt genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

Antalya'daki uygulamaya, asayiş, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, bölge trafik, insansız hava araçları, çevik kuvvet ve deniz limanı şubeleri ve büroları başta olmak üzere bin 716 personel, 2 deniz aracı, 2 hava aracı ve 3 dedektör polis köpeği katıldı.

Şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda, 5 bin 926 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 21 kişiye 66 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. 4 bin 216 araç kontrol edildi, 818 araca 341 bin 192 TL para cezası uygulandı, 22 araç trafikten men edildi. Uygulamada ayrıca 496 iş yeri denetlendi.

Kemer ilçesinde 36 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 2 Suriye uyruklu kişi "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı, ayrıca 13 kişiye "6458 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan toplam 56 bin 550 TL para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 6 fişek, 2 gram metamfetamin ele geçirildi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması

Türk Lirası, Türkiye, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Antalya'da, Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması - Son Dakika


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